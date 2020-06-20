Марко Николич: «ВАР не люблю. Остановки убивают душу футбола»

Главный тренер подвел итоги матча 26-го тура с (0:0).

«К сожалению, мы потеряли сегодня два очка. Понятно, что команды приезжают сюда играть в оборонительный футбол, но, по моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Что хочу отметить: в нашей обороне проблем особо не было. Но, очевидно, нам надо было находить решения в атаке и забивать.

Я уже давно говорил, что я не люблю систему ВАР, потому что такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения я не могу – у судей есть время посмотреть и оценить, был ли там офсайд или нет», – сказал Николич.

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