Оправдания Прядкина, Вагнера не будет в ЦСКА, победа «Барсы» и 250-й ассист Месси, у Джоковича коронавирус и другие новости утра

1. Сергей Прядкин вспомнил, что он глава РПЛ, и очень много (и бессвязно) говорил о происходящем: «Уфа», оказывается, действовала по регламенту, а в ситуациях в Сочи и Краснодаре лига поступила последовательно.

Прядкин «чуть-чуть не согласен» с тем, что РПЛ отмалчивалась все это время, хотя признал, что нарушений регламента было очень много.

Незадолго до этого босса РПЛ (и Ротенберга заодно) разнес депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

2. Вагнер Лав анонсировал переход в «Кайрат»! Бразилец не вернется в РПЛ, хотя его звал не только ЦСКА, но и «Рубин». Агент объяснил выбор игрока исключительно финансовой составляющей. В «Кайрате» трансфер пока не подтвердили, но это лишь вопрос времени.

3. В «Уфе», которая не ушла на карантин, не намерены играть со «Спартаком» молодежью. Выяснилось, что «Тамбов» после игры возвращался регулярным рейсом – ни о какой социальной дистанции, естественно, и речи не было.

А «Динамо» тем временем готовится к игре с ЦСКА молодежным составом. Заболевший коронавирусом Шарль Каборе находится в больнице.

Гендиректор тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус, однако повторное обследование дало отрицательный результат.

4. Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Очагом заражения стал турнир, проведенный сербом. Первая ракетка мира уже принес извинения.

5. «Барселона» дожала «Атлетик» благодаря голу Ракитича. Лео Месси сделал 250-й голевой пас в клубной карьере. Как минимум на сутки каталонцы вернулись на первое место.

6. Полиция начала проверку из-за баннера «Жизни белых важны» на игре в Манчестере. И футболисты, и тренер, и руководители «Бернли» продолжают извиняться, хотя сам организатор акции прогибаться не намерен – даже железные убеждения Рахима Стерлинга не помогут.

7. Предложенное Путиным повышение налогов отразится и на спорте. Дмитрию Губерниеву очень жаль наших футболистов и хоккеистов, Илья Геркус считает, что клубам придется затягивать пояса.

Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту за помощью, а Евгений Плющенко поблагодарил его за стабильность после нищих 90-х.

8. «Авангард» подписал второго бомбардира сезона АХЛ Буше, американец за год заработает почти 50 млн рублей. Валентин Пьянов вернулся в «Амур» – ему заплатят более скромные 15 миллионов. В «Магнитке» размер платежки составляет 762 млн рублей, самый дорогой игрок – Плотников.

9. Задержанным фанатам «Спартака» выдали подписки о невыезде, им грозит до 7 лет тюрьмы. Клуб заступился за своих болельщиков, красно-белых поддержали даже ультрас ЦСКА.

10. Появились слухи, что Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА – получив определенные гарантии. Заслуженный тренер, впрочем, не собирается бросать госслужбу ради футбола.

11. НХЛ выставила на аукцион свитер Панарина с ЛГБТ-шрифтом.

12. Трансферы. «Ювентус» договорился с «Барсой» о переходе Артура за 80 млн евро. Российская футболистка Надежда Карпова ушла из «Севильи». «Зенит» может вернуть Жулиано. У Алексея Миранчука есть предложения из Испании и Италии.

13. ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома. FARE грустит.

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