Молодежка «Динамо» готовится к игре с ЦСКА. Основа находится на карантине

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Молодежная команда «Динамо» готовится к матчу 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, весь основной состав «Динамо» находится на карантине, а молодежка может сыграть с ЦСКА.

Напомним, ранее из-за того, что несколько игроков «Динамо» заразились коронавирусом, матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» был перенесен на 19 июля, а эта дата рассматривалась как единственный возможный резервный день для переносов.

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