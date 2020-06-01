«Тамбов» летел из Уфы регулярным рейсом. Самолет был заполнен, дистанция не соблюдалась

Спортивный директор рассказал, что команда возвращалась из Уфы регулярным рейсом.

Напомним, что матч «Уфа» – «Тамбов» состоялся, хоть в уфимском клубе и был выявлен как минимум «единичный случай возможного инфицирования» коронавирусом.

– Вы летели обычным рейсом. Много было людей?

– Биток. Полный самолет. Но у нас есть другой выбор?

– Сколько было представителей команды?

– Человек 35. Остальные – обычные пассажиры.

– Там была соблюдена дистанция?

– Нет, конечно. Стандартный самолет в шесть рядов – по три с каждой стороны. Все сидели, как обычно.

– Не боитесь, что кто-нибудь может заболеть?

– Сегодня будем делать тесты. Посмотрим. Результаты придут на следующий день, – рассказал Худяков в интервью «РБ-Спорт».

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