«Тамбов» летел из Уфы регулярным рейсом. Самолет был заполнен, дистанция не соблюдалась

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда возвращалась из Уфы регулярным рейсом.
Напомним, что матч «Уфа» – «Тамбов» состоялся, хоть в уфимском клубе и был выявлен как минимум «единичный случай возможного инфицирования» коронавирусом.
– Вы летели обычным рейсом. Много было людей?
– Биток. Полный самолет. Но у нас есть другой выбор?
– Сколько было представителей команды?
– Человек 35. Остальные – обычные пассажиры.
– Там была соблюдена дистанция?
– Нет, конечно. Стандартный самолет в шесть рядов – по три с каждой стороны. Все сидели, как обычно.
– Не боитесь, что кто-нибудь может заболеть?
– Сегодня будем делать тесты. Посмотрим. Результаты придут на следующий день, – рассказал Худяков в интервью «РБ-Спорт».
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