Василий Кикнадзе: «Не могу понять, как бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив». Неприемлемая история»

Генеральный директор высказался о недавних словах .

– В связи с этой информационной войной персонально против вас – пара вопросов, на которые у вас нет ответов?

– Во-первых, не могу для себя сформулировать, как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»? Вот честно – не могу понять! Для меня это вопрос большой и больной.

Отдавая должное Юрию Павловичу, я считаю, что бренд «Локомотива» должен быть неприкосновенен. А заявление Палыча, что «Локомотив» – это Семин» – вообще история неприемлемая.

Есть еще один вопрос.

Зачем мы вернулись к проведению чемпионата вот сейчас, да к тому же с такими сырыми регламентирующими документами? Тем более, с десятью процентами зрителей. Вопрос по пандемии не закрыт. Может, прошли критическую точку, но не закрыли.

Кроме того, играть придется 8 матчей за месяц. С точки зрения нагрузки на футболистов это просто травмоопасная история.

– Ад.

– Да, это ад. Календаря следующего сезона нет – но по моим подсчетам, дальше будем играть тоже очень интенсивно. Из-за перенесенного чемпионата Европы. Мы до захода в Лигу чемпионов – или просто еврокубки – поведем от 15 до 17 матчей внутреннего чемпионата.

Представляете, в каком изможденном состоянии подойдем? При этом из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА уже вывалились. У Фиделя Кастро есть книга – «История меня оправдает». Вот и мы посмотрим, кого что оправдает. В течение года все будет ясно, – сказал Кикнадзе.

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