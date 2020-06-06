«Ювентус» договорился с «Барсой» о трансфере Артура за 80 млн евро

договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника , сообщает Sky Sports.

По информации источника, туринцы предложили за игрока 80 миллионов евро.

На данный момент «Ювентус» пытается добиться согласия Артура на переход и предлагает ему контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год (в «Барсе» он получает 3,2 млн евро – Sports.ru).

Предполагается, что главный тренер «бьянконери» хочет строить команду вокруг бразильца.

Также сообщается, что стороны намерены завершить сделку до 30 июня, однако спортивный директор туринцев опроверг эту информацию, признав, что клуб пытается договориться с футболистом.

В свою очередь «Барса» хочет подписать хавбека «Юве» . Итальянцы оценивают его в 70 миллионов евро и готовы включить его в сделку, однако каталонцы не согласны с тем, что 23-летний Артур стоит всего лишь на 10 миллионов евро дороже 30-летнего боснийца.

Сам Артур, как сообщалось ранее, хочет остаться на «Камп Ноу» и не намерен менять клуб.