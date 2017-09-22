Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

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Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19 после выступления на выставочном турнире в Задаре. У его жены Елены также обнаружен коронавирус, но при этом тесты детей показали отрицательный результат. 

Напомним, коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича.

Джокович опасен: выступал против вакцин, рекламировал медицинского мошенника и провел турнир, ставший очагом заражения

На турнире Джоковича вообще нет защиты от коронавируса. Димитров и Чорич заразились, в опасности все 

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