Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19 после выступления на выставочном турнире в Задаре. У его жены Елены также обнаружен коронавирус, но при этом тесты детей показали отрицательный результат.

Напомним, коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича.

Джокович опасен: выступал против вакцин, рекламировал медицинского мошенника и провел турнир, ставший очагом заражения

На турнире Джоковича вообще нет защиты от коронавируса. Димитров и Чорич заразились, в опасности все