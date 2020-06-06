Сергей Прядкин: «Чуть-чуть не согласен, что со стороны РПЛ было молчание»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, что лига не реагировала на нарушения регламента и непоследовательность при проведении и переносе матчей команд с заболевшими коронавирусом.

«Я чуть-чуть не согласен, что со стороны РПЛ было молчание. Накануне рестарта чемпионата мы провели большую пресс-конференцию совместно с РФС.

Она шла более полутора часов, мы подробнейшим образом рассказали, как готовился рестарт, какие трудности нам пришлось преодолеть, как происходили все события по написанию и регулированию соответствующих документов.

Поэтому я чуть не согласен с этой позицией. Мы собирали информацию о наших зарубежных партнеров, от клубов, от лиг, были в постоянном контакте с и профильными санитарными ведомствами.

Я бы не сказал, что Премьер-лига или клубы закрылись», – сказал Прядкин в интервью телеканалу «Россия 24».

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?