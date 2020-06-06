ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

Стало известно наказание, которое понесет ЦСКА за поведение своих фанатов на матче 23-го тура с «Зенитом» (0:4).

Как сообщается на сайте РФС, московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес хавбека Малкома.

Официальная формулировка на сайте РФС гласит, что заплатит штраф «за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».

Напомним, что после одного из голов в исполнении болельщики ЦСКА начали ухать в его адрес, а также выкрикивали расистские оскорбления.