ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

Стало известно наказание, которое понесет ЦСКА за поведение своих фанатов на матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).
Как сообщается на сайте РФС, московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес хавбека «Зенита» Малкома.
Официальная формулировка на сайте РФС гласит, что ЦСКА заплатит штраф «за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
Напомним, что после одного из голов в исполнении Малкома болельщики ЦСКА начали ухать в его адрес, а также выкрикивали расистские оскорбления.