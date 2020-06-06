Полиция начала проверку из-за баннера «Жизни белых важны» на игре «Ман Сити» – «Бернли»

Полиция Ланкашира (графства, где находится город Бернли) начала проверку в отношении фанатов , запустивших баннер «Жизни белых важны».

Инцидент произошел на старте игры с на .

«Мы проводим расследование, чтобы установить все обстоятельства, связанные с этим инцидентом, и тогда мы сможем оценить, имели ли место какие-либо уголовные преступления.

Мы признаем, что этот баннер оскорбил многих людей в Ланкашире и за его пределами, и мы продолжаем поддерживать тесные связи с нашими партнерами как в клубе, так и в местных органах власти», – заявил шеф-суперинтендант полиции Расс Проктер.

Самолет с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом в начале матча «Ман Сити» – «Бернли»

Фаны «Бернли» запустили баннер «Жизни белых важны». В 2001-м в городе громили азиатов, а болельщиков клуба постоянно обвиняют в расизме