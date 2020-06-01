Тренер «Бернли» о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Это неприемлемо. Можем только извиниться»

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Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал инцидент, случившийся в начале выездного матча АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).

После того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

«Я услышал шум и не сразу понял, что происходит. Это неприемлемо. Мы можем только извиниться.

Не знаю, какое заявление может сделать клуб. Официальные лица разберутся, как нам реагировать», – сказал Дайч.

Позже «Бернли» на официальном сайте извинился за это происшествие.

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