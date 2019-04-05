«Авангард» подписал второго бомбардира сезона АХЛ Буше

Нападающий Рид Буше продолжит карьеру в «Авангарде».
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы хоккеиста на российском рынке, сообщил, что сделка оформлена.
Омский клуб подтвердил переход, отметив, что контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год.
Буше являлся игроком системы «Ванкувера». Всего в НХЛ он провел 133 матча и отметился 42 (20+22) баллами.
В минувшем сезоне нападающий стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 67 (34+33) очков при полезности «+8» в 53 матчах за «Ютику».