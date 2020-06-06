«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) благодаря голу Ракитича. У «Реала» на 3 очка меньше и игра в запасе

В 31-м туре Ла Лиги одержала непростую победу над (1:0).

Единственный мяч на 71-й минуте забил полузащитник Иван Ракитич.

Каталонский клуб минимум на сутки вернулся на первое место. Отстающий на три очка «Реал» свою игру против «Мальорки» в 31-м туре проведет в среду.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги