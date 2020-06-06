«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) благодаря голу Ракитича. У «Реала» на 3 очка меньше и игра в запасе

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В 31-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала непростую победу над «Атлетиком» (1:0).

Единственный мяч на 71-й минуте забил полузащитник Иван Ракитич.

Каталонский клуб минимум на сутки вернулся на первое место. Отстающий на три очка «Реал» свою игру против «Мальорки» в 31-м туре проведет в среду.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Барселона – Атлетик 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
23 июня, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 71 Ракитич.
Барселонатер Стеген, Альба, Семеду, Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 64), Видаль, Артур (Пуч, 56), Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65), Месси.
АтлетикУнаи Симон, Баленсиага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лекуэ (Капа, 69), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Кордоба (Муниаин, 57), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Нуньес, Уильямс (Вильялибре, 69).
Предупреждения:
Бускетс (32), Нуньес (62), Ракитич (90).

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