«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) благодаря голу Ракитича. У «Реала» на 3 очка меньше и игра в запасе

В 31-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала непростую победу над «Атлетиком» (1:0).
Единственный мяч на 71-й минуте забил полузащитник Иван Ракитич.
Каталонский клуб минимум на сутки вернулся на первое место. Отстающий на три очка «Реал» свою игру против «Мальорки» в 31-м туре проведет в среду.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 23 июня, 23.00, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 71 Ракитич.
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Семеду, Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 64), Видаль, Артур (Пуч, 56), Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65), Месси.
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Атлетик –
Унаи Симон, Баленсиага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лекуэ (Капа, 69), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Кордоба (Муниаин, 57), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Нуньес, Уильямс (Вильялибре, 69).