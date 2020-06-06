Задержанным фанатам «Спартака» выдали подписки о невыезде. Им грозит до 7 лет тюрьмы

Задержанных фанатов «Спартака» допрашивают в следственном управлении МВД Москвы по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура с «Арсеналом».

Разбирательство продолжается. Сообщается, что болельщикам выдали подписки о невыезде, и им грозит до 7 лет лишения свободы.

«Сейчас нам сказали в полиции, что мы якобы нарушили правила дорожного движения, общественный порядок, ругались нецензурной бранью. Я считаю, что это неправильно.

Идет разбирательство: кто виноват, кто жег пиротехнику. Расстались пока подпиской о невыезде, пугают, говорят, что светит до 7 лет лишения свободы всем болельщикам. Там без разбирательств.

Я думаю, команда наоборот радуется, что мы ее поддержали, зарядили игроков. Команда никогда не против, наоборот, нами дышит стадион, как говорится.

Георгий Джикия сказал, что игроки готовы заплатить штраф за болельщиков? Мы очень рады, что Георгий поддерживает нас, что он с нами. Мы ему благодарны», – сказал один из фанатов.

Сегодня стало известно, что полиция задержала еще около 30 фанатов . Всего по делу о фаер-шоу задержано около 70 поклонников московского клуба.