«Натуральный полицейский произвол. Свободу ультрас!» Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Объединение фанатов «Люди в черном» поддержало болельщиков , задержанных после фаер-шоу, организованного перед отъездом команды в Тулу.

«Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают УГОЛОВНОМУ (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли.

Мы твердо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф (и то – с натяжкой, подробный разбор бывшего следователя по ссылке).

Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!

Фанат не преступник! Свободу ультрас!» – сказано в заявлении фанатов в инстаграме «Людей в черном».

Сегодня стало известно, что полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака». Всего по делу о фаер-шоу задержано около 70 поклонников московского клуба.