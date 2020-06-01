Стерлинг о баннере «Жизни белых важны»: «Время перемен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на баннер с надписью «Жизни белых важны», который появился над стадионом в начале матча команды с «Бернли» (5:0).
Англичанин выложил фото баннера и сопроводил его хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим. Sports.ru).
Напомним, после того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.
«Бернли» извинился за это происшествие на официальном сайте.
#TimeForChange pic.twitter.com/xB58bMXB4X— Raheem Sterling (@sterling7) June 22, 2020