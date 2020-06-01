Стерлинг о баннере «Жизни белых важны»: «Время перемен»

Полузащитник отреагировал на баннер с надписью «Жизни белых важны», который появился над стадионом в начале матча команды с (5:0).

Англичанин выложил фото баннера и сопроводил его хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим. Sports.ru).

Напомним, после того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

«Бернли» извинился за это происшествие на официальном сайте.