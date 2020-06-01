Тренер «Вулвз» о баннере «Жизни белых важны»: «Они понимают суть BLM? Это не про расу, а про уважение»

Главный тренер высказался о баннере со словами «Жизни белых важны», который появился над стадионом в начале матча – «Бернли» (5:0).

«Я видел это, «Бернли» осудил этот баннер. Я подумал: «А люди вообще понимают суть движения Black Lives Matter?»

Я в недоумении. Это не про расу, а про жизнь. Это про уважение. И я очень надеюсь, что следующие поколения поймут это. Это нужно чувствовать. Я надеюсь, что в конечном итоге поймут все.

Может быть, суть не доходит до них. Это займет время, но мы должны продолжать двигаться в этом направлении. В этом есть смысл», – сказал Санту.

Напомним, после того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

«Бернли» извинился за это происшествие на официальном сайте.

Фаны «Бернли» запустили баннер «Жизни белых важны». В 2001-м в городе громили азиатов, а болельщиков клуба постоянно обвиняют в расизме