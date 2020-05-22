Геркус о предложении Путина повысить НДФЛ: «Российским клубам придется чуть подзатянуть пояса. Получим рост расходов примерно на 1,5%»

Экс-генеральный директор высказался о повышении налогов на доходы физических лиц в России.

«Расходная часть бюджетов российских клубов вырастет. Это прямое следствие планируемого повышения НДФЛ с 13 до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Умножая повышение на долю зарплат в расходах клуба, получим рост примерно на 1,5%. Пояса придется чуть подзатянуть», – написал Геркус.

Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего обращения предложил повысить НДФЛ для лиц, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год, до 15%. Сейчас она составляет 13%.

Повышенный налог будет взиматься только с суммы превышения 5 миллионов. «Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», – заявил Путин.