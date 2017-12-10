«Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики». Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились за помощью к Путину

Чемпионы мира по легкой атлетике , Сергей Шубенков и обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью в связи с ситуацией в российском спорте.

С ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах, спортсмены могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе.

Если до 1 июля ВФЛА не выплатит Международной федерации ( ) штраф в 5 млн долларов, то легкоатлеты могут лишиться возможности выступать и под нейтральным флагом. Кроме основного штрафа, на наложен условный штраф 5 млн долларов.

«Кризисная ситуация в легкой атлетике длится с 2015 года.

За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России ( ) и глава ВФЛА. Все это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все, что только можно.

И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации.

3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. Это поручение дало всем понять, что Вам не безразлична легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России. С тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась.

Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам.

Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио.

Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом.

Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на Ваше участие и понимание», – говорится в письме.

Даже после переворота в нашей атлетике беда: Шубенкова и Ласицкене лишат нейтрального флага, если Россия не заплатит $10 млн