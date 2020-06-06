Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

Форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате».
Об этом нападающий рассказал в своем инстаграме.
Подробности соглашения не сообщаются.
Отметим, что на данный момент «Кайрат» еще не объявлял о переходе.
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Ранее сообщалось о том, что 36-летний бразилец может присоединиться к ЦСКА.
Форвард ранее выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он рекордсмен ЦСКА по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).
Последним клубом Вагнера Лава был «Коринтианс». На прошлой неделе он расторг контракт с бразильской командой.