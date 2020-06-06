Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

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Форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате».

Об этом нападающий рассказал в своем инстаграме.

Подробности соглашения не сообщаются. 

Отметим, что на данный момент «Кайрат» еще не объявлял о переходе.

 
 
 
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Muito feliz com o novo desafio 🟡⚫️ @f.c.kairat

Публикация от Vagner Love (@oficialvagnerlove)

Ранее сообщалось о том, что 36-летний бразилец может присоединиться к ЦСКА.

Форвард ранее выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он рекордсмен ЦСКА по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).

Последним клубом Вагнера Лава был «Коринтианс». На прошлой неделе он расторг контракт с бразильской командой.

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