Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

Форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском .

Об этом нападающий рассказал в своем инстаграме.

Подробности соглашения не сообщаются.

Отметим, что на данный момент «Кайрат» еще не объявлял о переходе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Muito feliz com o novo desafio 🟡⚫️ @f.c.kairat Публикация от Vagner Love (@oficialvagnerlove) 23 Июн 2020 в 8:13 PDT

Ранее сообщалось о том, что 36-летний бразилец может присоединиться к .

Форвард ранее выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он рекордсмен ЦСКА по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).

Последним клубом Вагнера Лава был «Коринтианс». На прошлой неделе он расторг контракт с бразильской командой.