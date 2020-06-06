«Они действовали четко по регламенту». Прядкин о коронавирусе в «Уфе»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о ситуации с коронавирусом в «Уфе», где положительный тест оказался у одного игрока перед игрой с «Тамбовом».

«Рекомендации федерального Роспотребнадзора были однозначными. Они были доведены до всех клубов. Версий регламента существовало много, была неразбериха, потому что появлялись дополнения. Каждый клуб подчиняется требованиям своего региона и, в частности, своего регионального Роспотребнадзора. Каждая команда проходит регулярное тестирование и информирует об этом лигу.

В случае положительного результата клуб по закону обязан сообщить в местный Роспотребнадзор. Мы были проинформированы накануне матча «Уфа» – «Тамбов». В «Уфе» были сомнительный результат, хотя до этого игроки семь раз сдавали тесты. Местный Роспотребнадзор тоже был своевременно проинформирован.

Затем было проведено повторное тестирование, его результаты стали известны вчера. «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями своего Роспотребнадзора, нас проинформировали, что игрок был изолирован, а соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены.

Дальше клуб изолировал этого члена команды, а профильные ведомства приняли решение. Они действовали четко по регламенту», – сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

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