Текущий размер платежки «Магнитки» – 762 млн рублей, самый дорогой игрок – Плотников с 75 млн («Бизнес Online»)

Теги Металлург Мг Николай Кулемин Сергей Мозякин Василий Кошечкин КХЛ Сергей Плотников Михаил Пашнин Богдан Потехин Андрей Нестрашил Егор Яковлев Сергей Терещенко Максим Карпов Егор Мартынов Харри Песонен Артем Земченок Тэйлор Бек Архип Неколенко Никита Хлыстов Юхо Ламмикко Игорь Швырев Григорий Дронов Артем Минулин Вадим Антипин Юхо Олкинуора деньги Никита Рожков Сергей Ласьков Хоккей

Стали известны зарплаты игроков «Магнитки» в следующем сезоне КХЛ. 

По данным «Бизнес Online», сейчас платежка клуба составляет 762 миллиона рублей.

Вице-президент клуба Сергей Ласьков заявлял о том, что ее размер будет составлять 880 млн. 

При этом пока не подписаны контракты с нападающим Николаем Прохоркиным и защитником Владиславом Семиным, права на которых были получены в результате обмена со СКА. Утверждается, что при их подписании «Металлург» достигнет суммы, озвученной Ласьковым (с учетом индивидуальных бонусов).

Напомним, что в КХЛ со следующего сезона действует жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей. Сообщалось, что в прошлом сезоне «Магнитка» потратила 1,5 млрд. 

Самый дорогой игрок магнитогорцев на текущий момент – форвард Сергей Плотников, чья зарплата составляет 75 млн. 

Вратари: Василий Кошечкин – 60 млн, Юхо Олкинуора – 45 млн;

Защитники: Егор Яковлев – 55 млн, Михаил Пашнин – 45 млн, Егор Мартынов – 30 млн, Артем Земченок – 25 млн, Григорий Дронов – 25 млн, Никита Хлыстов – 20 млн, Артем Минулин – 10 млн.

На просмотре находится Сергей Терещенко, а контракт Вадима Антипина не учитывается, так как ему не исполнился 21 год. 

Нападающие: Сергей Плотников – 75 млн, Николай Кулемин – 55 млн, Тэйлор Бек – 55 млн, Сергей Мозякин – 50 млн, Юхо Ламмикко – 47 млн, Харри Песонен – 40 млн, Андрей Нестрашил – 40 млн, Максим Карпов – 30 млн, Архип Неколенко – 20 млн, Богдан Потехин – 15 млн, Игорь Швырев – 15 млн. 

Контракт Никиты Рожкова не учитывается, так как ему не исполнился 21 год. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья