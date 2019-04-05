Текущий размер платежки «Магнитки» – 762 млн рублей, самый дорогой игрок – Плотников с 75 млн («Бизнес Online»)

Стали известны зарплаты игроков «Магнитки» в следующем сезоне КХЛ.

По данным «Бизнес Online», сейчас платежка клуба составляет 762 миллиона рублей.

Вице-президент клуба заявлял о том, что ее размер будет составлять 880 млн.

При этом пока не подписаны контракты с нападающим Николаем Прохоркиным и защитником Владиславом Семиным, права на которых были получены в результате обмена со СКА. Утверждается, что при их подписании «Металлург» достигнет суммы, озвученной Ласьковым (с учетом индивидуальных бонусов).

Напомним, что в со следующего сезона действует жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей. Сообщалось, что в прошлом сезоне «Магнитка» потратила 1,5 млрд.

Самый дорогой игрок магнитогорцев на текущий момент – форвард Сергей Плотников, чья зарплата составляет 75 млн.

Вратари: – 60 млн, Юхо Олкинуора – 45 млн;

Защитники: – 55 млн, Михаил Пашнин – 45 млн, Егор Мартынов – 30 млн, Артем Земченок – 25 млн, Григорий Дронов – 25 млн, Никита Хлыстов – 20 млн, Артем Минулин – 10 млн.

На просмотре находится Сергей Терещенко, а контракт Вадима Антипина не учитывается, так как ему не исполнился 21 год.

Нападающие: – 75 млн, – 55 млн, Тэйлор Бек – 55 млн, – 50 млн, Юхо Ламмикко – 47 млн, Харри Песонен – 40 млн, Андрей Нестрашил – 40 млн, Максим Карпов – 30 млн, Архип Неколенко – 20 млн, Богдан Потехин – 15 млн, Игорь Швырев – 15 млн.

Контракт Никиты Рожкова не учитывается, так как ему не исполнился 21 год.