Фанат «Бернли» не стал извиняться за баннер на матче с «Сити»: «Теперь говорить, что жизни белых важны, – это расизм»

Фанат «Бернли» Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами «Жизни белых важны» на вчерашнем матче против (0:5).

Хеппл опубликовал в своем фэйсбуке видео с баннером и написал: «Я бы хотел принести свои извинения... Никому, черт возьми! Очевидно, в наши дни говорить, что жизни белых важны, – это расизм».

Как сообщает Mirror, сейчас аккаунт Хеппла в соцсети удален.

Напомним, после того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

извинился за это происшествие на официальном сайте.

Фаны «Бернли» запустили баннер «Жизни белых важны». В 2001-м в городе громили азиатов, а болельщиков клуба постоянно обвиняют в расизме