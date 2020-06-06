Прядкин о переносе матча в Краснодаре: «Мы должны быть последовательны в решениях. Раз дали договориться «Ростову», дали и «Динамо»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о логике, которой лига руководствовалась при отказе в переносе матча – «Ростов», но при этом согласии на перенос игры с .

«Во время пандемии считать заражения форс-мажором нельзя – нам это разъяснили и , и соответствующие государственные органы. Клубы должны были в деталях объяснить игрокам, как вести себя за пределами базы, ограничения же нужны, чтобы снизить риск заражения.

Мы даже не рассматривали вариант вносить в регламент поправку о переносе, такого пункта изначально не было, а значит у лиги не было оснований для такого решения. В ковид-регламенте три раздела, два посвящены мерам по снижению рисков – думаю, в следующем сезоне мы будем использовать его же.

Считаю, мы должны быть последовательны в своих решениях. Раз в исключительной ситуации РФС и РПЛ дали «Ростову» шанс договориться, такую же опцию предоставили и «Динамо». Матчи клубов, участвующих в Кубке, тоже могут быть перенесены на 19 июля, но тогда надо будет сместить и Кубок», – сказал Прядкин в эфире «России 24».

Прядкин наконец-то заговорил: матч «Ростова» – несправедливость, заражения – не форс-мажор, РПЛ последовательна в переносах