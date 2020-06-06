Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии серьезного усиления состава (Metaratings)

Депутат Госдумы Валерий Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, готов вновь поработать с московским клубом.

По информации Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и готов возглавить команду, чтобы исправить ситуацию.

Однако Газзаев полагает, что нынешний состав не способен решать серьезные задачи, поэтому выдвигает условие – если он придет в клуб, то ЦСКА должен серьезно усилиться.

Газзаев хочет, чтобы ЦСКА обладал возможностями для борьбы за чемпионство.

Ранее появилась информация, согласно которой нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4). Позднее пресс-служба армейцев объявила, что Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура с «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 годы. Последним клубом в его карьере была «Алания», которую он покинул в 2013-м.

Этот ЦСКА – самый беспомощный за последние 20 лет. Но даже за такой клуб хочется болеть