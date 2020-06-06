Сергей Прядкин: «Нарушений регламента было достаточно много. Не все разобрались с правилами»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о проблемах возобновления чемпионата России.

«Мы внимательно разобрали все нарушения, которые были. Честно скажу: их было достаточно много. Не все еще разобрались с новыми правилами.

Понятно, что есть недочеты. Понятно, что совместно с клубами мы будем исправлять все организационные вопросы, которые возникали по ходу этого тура.

Мы бы хотели быть открытыми. И те недостатки, которые случились в жестких условиях, в которых произошел рестарт чемпионата, мы будем учитывать.

Клубы РПЛ единогласно поддержали и утвердили ковид-регламент, согласно этому регламенту они и должны были действовать. Мы были в ограниченных и жестких рамках, поэтому мы признаем случившиеся недостатки.

Мы абсолютно уверены в том, что будем изыскивать модель, при которой мы бы эти недостатки минимизировали», – сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?