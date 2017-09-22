Новак Джокович: «Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания»

Первая ракетка мира Новак Джокович выпустил заявление по поводу положительного теста на коронавирус и проведения серии турниров без соблюдения мер безопасности.

«Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона.

Adria Tour был предназначен для того, чтобы помочь и уже известным, и начинающим теннисистам из юго-восточной Европы посоревноваться в то время, пока сезон еще не возобновился официально из-за ситуации с коронавирусом.

Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе. Мы организовали турнир в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила были соблюдены.

К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса.

Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся.

Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест».

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