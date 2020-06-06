Гендиректор тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус. Он был на матче со «Спартаком»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заразился коронавирусом.

Функционер сдал положительный тест.

«Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьезного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но тем не менее где-то поймал.

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста. Команда сдает анализы завтра», – сказал Балашов в комментарии «РБ-Спорт».

Отметим, что проиграл в матче чемпионата России (2:3) 20 июня. Перед этой игрой выявили COVID-19 у лайнсмена Максима Гаврилина. Ранее заболевшие были выявлены в «Ростове», «Динамо» и «Уфе».

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