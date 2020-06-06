Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев высказался о скандальном матче между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

«Ситуация просто вопиющая и позорная. И здесь даже не столько вопросы к руководству ФК «Сочи», которые не слышали про спортивный принцип, которые своим цинизмом поразили всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которые побоялись спорить с владельцем ФК «Сочи» олигархом Ротенбергом и просто засунули голову в песок, в очередной раз опозорив российский футбол на весь мир!

И это все на совести президента РПЛ Прядкина – он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч переигран основными составами!» – заявил Федяев.

Парламентарий также попросил министра спорта России Олега Матыцина дать правовую оценку решению о проведении матча и оценить профессиональную пригодность главы РПЛ Прядкина.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига