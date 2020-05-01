«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге, игроки из ЕАЭС не будут легионерами в РПЛ, бой Хабиб – Гэтжи в сентябре, травма Дзагоева и другие новости утра

1. «Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге в полуфинале Олимп Кубка России. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон.

Федун взорвался: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить». Дюков пояснил: «Решили так исходя из опыта турнира. Это более справедливо». Глава РФС также напомнил владельцу москвичей о возможных санкциях: «Комментарий Федуна на грани. Есть Комитет по этике, но не собираюсь выходить с инициативой». И отмежевался от своего экс-клуба: «Вы не видите золотых медалей на груди футболистов «Зенита». Это говорит о многом».

2. Легионерами в РПЛ с сезона-2020/21 не будут считаться игроки из входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Армении, Казахстана и Киргизии. Белорусские футболисты перестали быть легионерами еще в феврале 2019-го.

3. Дзагоев из-за травмы пропустил тренировку ЦСКА, Алан выбыл на месяц. Его собрату по несчастью Ройсу может потребоваться операция из-за травмы. Марко пропустил 981 день за 8 сезонов в «Боруссии».

4. Трансферы. ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера Лава, потому что его нельзя дозаявить. «Ман Сити» требует за Сане 70 млн евро, «Бавария» намерена пригласить игрока, но не любой ценой. «Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Скауты «Спартака», ЦСКА и «Локо» посетят дерби «Црвена Звезда» – «Партизан», два клуба просмотрят форварда Умара. «Рубин» подписал экс-защитника «Урала» Меркулова.

5. Малкин и Макдэвид номинированы на приз за верность хоккею – «Билл Мастертон Трофи». «Трактор» подписал защитника «Баффало» Пайлата на 2 года.

6. Вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 отменен. Так решил высший административный суд Франции. «Лион» вновь потребовал возобновить сезон, в случае отказа клуб продолжит судиться.

7. Полиция проверяет информацию о возможном участии президента «Авангарда» и основателя одноименного автосалона Максима Сушинского в незаконной банковской деятельности. Сам менеджер спокоен: «Проблем с документами нет. Зато реклама какая, сколько людей про меня вспомнили!» А в клубе от истории открестились: «Контракт с президентом закончился 30 апреля, поэтому без комментариев».

8. Бой Хабиб – Гэтжи в разработке на 19 сентября на UFC 253. Третий бой Миочич – Кормье пройдет 15 августа. Ян – Альдо и Усман – Бернс подерутся 11 июля на «Бойцовском острове».

9. В США могут разрешить стоять на одном колене во время гимна перед матчами.

10. Суд приговорил к 2 и 4 годам лишения свободы полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку сборной России.

11. «Байер» разгромил «Саарбрюкен» (3:0) в 1/2 финала Кубка Германии и впервые за 11 лет вышел в финал, где сыграет с «Баварией» или «Айнтрахтом».

12. С начала 2020 года РУСАДА выявило 72 нарушения спортсменами правил доступности и получило 23 заявки на терапевтические исключения.

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