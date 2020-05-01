Евгений Левченко: «Сейчас власть в России подобна опухоли, покрывшей здоровое тело»

Экс-игрок «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко в интервью в блоге «Блогбастер» на Sports.ru поделился мнением о политике в России.

– В 2013 году вы ходили на несанкционированный митинг в поддержку Навального. Зачем?

– Пожив в Европе, я понял, что все может быть гораздо лучше. Нужно поддерживать людей, которые пытаются что-то предпринять.

Многие оппозиционеры ошибаются, но для меня важно, если человек пытается менять систему к лучшему.

У меня не было иллюзий, что что-то изменится. Я понимал, что этот режим надолго. Власть, которая сейчас в России, подобна опухоли, покрывшей здоровое тело.

– Спортсмены в России обычно обходят политические темы.

– Спортсмен является гражданином страны. У него должно быть мнение, видение направления, в котором страна будет развиваться. Меня корежит, когда футболисты начинают выбивать себе место под солнцем.

В Украине политические силы не так сильно задействуют спортсменов. К сожалению, в России это происходит повсеместно. Я не говорю, что не стоит думать о будущем, но когда футболист подстраивается, подлизывается – это вызывает абсолютное чувство отвращения.

– Вы имеете в виду Широкова?

– Да, например. Мне стыдно, что такие уважаемые люди, которые добились определенных успехов в спорте, начинают так глубоко залезать, – заявил Левченко.

Председатель профсоюза футболистов Голландии – стиляга, поэт и фанат путешествий. Раньше играл в РПЛ