Дюков о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге: «Решили так исходя из опыта турнира. Это более справедливо»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о проведении матча 1/2 финала Олимп Кубка России между и в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

«Исполком поддержал поправку в регламент – голосование прошло при одном голосе против, несколько членов исполкома воздержались. Я также воздержался.

РФС должен признать, что при разработке и утверждении регламента была допущена техническая ошибка. Действующая редакция не была однозначной (в ней было прописано, что жеребьевка проводится относительно первого матча при двухматчевом противостоянии, а в этом году полуфинал играется одним матчем – Sports.ru). Регламенту требовалось уточнение.

Это плохая ситуация, но в ней мы были вынуждены вносить изменения в регламент – исходя из того, что на протяжении 10 лет, если не больше, хозяином поля был тот, кто провел меньше матчей дома. Исходя из опыта проведения турнира было решено, что игра должна быть домашней для того клуба, который провел дома меньше матчей.

Такой подход является более справедливым для клубов и болельщиков. Если раунды кубка и дальше будут проводиться в одноматчевом формате с жеребьевкой, теоретически возможна ситуация, когда какому-нибудь клубу придется продолжительное время выступать только на выезде. Это будет несправедливо», – сказал Дюков.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в полуфинале Кубка. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон

Федун о матче в Петербурге: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить»