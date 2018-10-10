Александр Шлеменко: «Против Михаила Ефремова должно быть показательное дело. По его вине погиб человек»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб Сергей Захаров.

«Сегодня у нас произошла страшная ситуация, страшная авария, очередная страшная авария по вине пьяного водителя, приведшая к смерти совершенно невинного человека, в которого влетела машина пьяного водителя.

За рулем в машине в пьяном, по сути, в невменяемом состоянии оказался Михаил Ефремов, всем нам известный актер.

Это страшная ситуация, которая получила огромный резонанс. Я считаю, что она должна получить соответствующее наказание. Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Я считаю, что Михаил Ефремов поступил ужасным образом.

Он отдыхал, с кем-то расслаблялся, мне непонятно, что он делал. Но он употребил значительное количество алкоголя и, нарушив все правила, сел за руль. По его вине произошло ДТП. По вине Михаила Ефремова погиб человек. Мои соболезнования семье погибшего. И представьте, какая страшная это зараза, какой страшный яд этот алкоголь.

В очередной раз мы с вами видим с одной стороны заслуженного артиста, у него много почитателей, для кого-то он является кумиром. С другой стороны ехал человек, которого дома ждала семья. И вот теперь нет этого человека. И как быть в такой ситуации?

Во-первых, здесь должно быть показательное дело против Михаила Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты – известный артист, актер, сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее. Это в первую очередь.

Второе, я считаю, что наши законодательные органы должны ужесточить наказание и приравнять такие преступления к умышленному убийству. Потому что человек, садящийся за руль, должен отдавать отчет в том, что он пьян, что он осознанно идет на нарушением закона и к чему это может привести. Он об этом не думает», – рассказал Шлеменко.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada.

Актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспертиза показала в его организме 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылки водки.

Ночью 9 июня Сергей Захаров от полученных травм скончался. Если вину Ефремова докажут в суде, он может получить до 12 лет лишения свободы.

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