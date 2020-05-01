Вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 отменен. Так решил высший административный суд Франции

Теги Лион Тулуза лига 1 Франция Амьен коронавирус Футбол

Государственный совет Франции наложил запрет на решение Лиги 1 о вылете команд.

Согласно решению высшего административного суда страны, сезон-2019/20, который был завершен досрочно, доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.

С апелляцией обращались три клуба – помимо вышеупомянутых это «Лион», однако его претензии не удовлетворили. Таким образом, все позиции в чемпионате остаются неизменными, отменяется только вылет в Лигу 2.

Лиге 1 и Федерации футбола Франции придется пересмотреть структуру сезона-2020/21.

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