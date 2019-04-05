Малкин и Макдэвид номинированы на приз за верность хоккею

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Ассоциация журналистов объявила номинантов среди хоккеистов клубов НХЛ на приз «Билл Мастертон Трофи».

Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. 

«Анахайм» – Райан Миллер

«Аризона» – Конор Гарланд

«Бостон» – Кеван Миллер

«Баффало» – Кертис Лазар

«Калгари» – Марк Джиордано

«Каролина» – Джеймс Раймер

«Чикаго» – Кори Кроуфорд

«Колорадо» – Райан Грейвс

«Коламбус» – Нэтан Герби

«Даллас» – Стивен Джонс

«Детройт» – Робби Фаббри

«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид

«Флорида» – Ноэль Аччари

«Лос-Анджелес» – Джонатан Куик

«Миннесота» – Алекс Стэлок

«Монреаль» – Ши Уэбер

«Нэшвилл» – Джарред Тинорди

«Нью-Джерси» – Трэвис Зэйджак

«Айлендерс» – Томас Хики

«Рейнджерс» – Хенрик Лундкивст

«Оттава» – Бобби Райан

«Филадельфия» – Оскар Линдблум

«Питтсбург» – Евгений Малкин

«Сан-Хосе» – Джо Торнтон

«Сент-Луис» – Джей Боумистер

«Тампа» – Алекс Киллорн

«Торонто» – Зак Хайман

«Ванкувер» – Якоб Маркстрем

«Вегас» – Ши Теодор

«Вашингтон» – Михал Кемпни

«Виннипег» – Марк Летесту.

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