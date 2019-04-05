Малкин и Макдэвид номинированы на приз за верность хоккею

Ассоциация журналистов объявила номинантов среди хоккеистов клубов НХЛ на приз «Билл Мастертон Трофи».
Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
«Анахайм» – Райан Миллер
«Аризона» – Конор Гарланд
«Бостон» – Кеван Миллер
«Баффало» – Кертис Лазар
«Калгари» – Марк Джиордано
«Каролина» – Джеймс Раймер
«Чикаго» – Кори Кроуфорд
«Колорадо» – Райан Грейвс
«Коламбус» – Нэтан Герби
«Даллас» – Стивен Джонс
«Детройт» – Робби Фаббри
«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид
«Флорида» – Ноэль Аччари
«Лос-Анджелес» – Джонатан Куик
«Миннесота» – Алекс Стэлок
«Монреаль» – Ши Уэбер
«Нэшвилл» – Джарред Тинорди
«Нью-Джерси» – Трэвис Зэйджак
«Айлендерс» – Томас Хики
«Рейнджерс» – Хенрик Лундкивст
«Оттава» – Бобби Райан
«Филадельфия» – Оскар Линдблум
«Питтсбург» – Евгений Малкин
«Сан-Хосе» – Джо Торнтон
«Сент-Луис» – Джей Боумистер
«Тампа» – Алекс Киллорн
«Торонто» – Зак Хайман
«Ванкувер» – Якоб Маркстрем
«Вегас» – Ши Теодор
«Вашингтон» – Михал Кемпни
«Виннипег» – Марк Летесту.