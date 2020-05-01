Александр Дюков: «Комментарий Федуна на грани. Есть Комитет по этике, но не собираюсь выходить с инициативой»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Александр Дюков Комитет по этике Футбол

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не планирует обращаться в комитет по этике из-за слов владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Бизнесмен раскритиковал решение провести матч 1/2 финала Олимп Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Комментарий Федуна на грани.

У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», – заявил Дюков.

Федун о матче в Петербурге: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить»

«Зенит» и «Спартак» все же сыграют в Питере: РФС признал ошибку в регламенте, а Федун предложил отдать игру Вилкову

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья