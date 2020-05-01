Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Хеведес покинул «Локомотив», «Красава» может закрыться и другие новости утра

1. «Локомотив» объявил об уходе Хеведеса. Возможно, на планах игрока сказалась пандемия коронавируса.

2. В Москве с 16 июня разрешат посещать спортивные мероприятия. 23 июня возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

3. CIES опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира: Мбаппе стоит больше всех, Месси лишь 21-й, Роналду – 70-й.

4. Тиаго Силва покинет «ПСЖ» после восьми лет в клубе. Команда может лишиться и Неймара, который признался одноклубникам, что хочет вернуться в «Барсу».

5. Овечкин и другие игроки «Вашингтона» высказались в поддержку афроамериканцев в рамках специального видео, а Алиу и Эвандер Кэйн возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом.

6. Китайский клуб «Куньлунь», по неофициальной информации, может передислоцироваться в Мытищи или Сочи. Чего точно не будет, так это переезда в Москву.

7. Вагнер Лав сможет заработать 800 тысяч евро в ЦСКА. На оставшуюся часть сезона бразильца заявить нельзя.

8. РФС может отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ. Тогда арбитры из Санкт-Петербурга смогут работать на играх «Зенита», а московские рефери – обслуживать встречи столичных команд с соперниками из регионов.

9. Футболку Кокорина поместили в музей спортивной славы города Сочи.

10. Защитник ЦСКА Щенников сломал кисть на тренировке и был прооперирован.

11. «Ман Юнайтед» предлагал 100 млн евро за Фати. «Барселона» отклонила этот вариант.

12. Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Олдридж перенес операцию на плече и пропустит остаток сезона.

Далее цитаты.

Евгений Савин: «Если не появится разнообразия, скоро канал «Красава» закроется»

Майка Ричардс о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я просто прохожу рядом»

Василий Уткин: «Пожалуй, Акинфеев – первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина»

Сульшер о трансферах: «Если в корзинку попадает гнилое яблоко, сгниют и другие»

Ягудин извинился за слова о Риппоне: «На эмоциях позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти»