Полиция проверяет информацию о возможном участии Сушинского в незаконной банковской деятельности («Фонтанка»)

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Президент «Авангарда» и основатель одноименного автосалона Максим Сушинский стал объектом внимания экономической полиции, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, сегодня структура проводит в Санкт-Петербурге около 30 обысков, местных бизнесменов подозревают в обналичивании денег через официального дилера «Мерседеса».

Местами обыска стали квартиры и офисы фигурантов уголовного дела по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». 

По данным «Фонтанки», полицейские также приехали в частный коттедж в Петергофе, принадлежащий Сушинскому. Сообщается, что дома его не оказалось.

В настоящий момент подозреваемые по делу доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте.

По сведениям источника, обыск также проходит и в автосалоне «Авангард», который является официальным дилером «Мерседеса» в Петербурге. При этом в автосалоне заявили, что сотрудники не располагают подобной информацией, а дилер работает в обычном режиме.

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