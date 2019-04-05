Полиция проверяет информацию о возможном участии Сушинского в незаконной банковской деятельности («Фонтанка»)

Президент и основатель одноименного автосалона стал объектом внимания экономической полиции, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, сегодня структура проводит в Санкт-Петербурге около 30 обысков, местных бизнесменов подозревают в обналичивании денег через официального дилера «Мерседеса».

Местами обыска стали квартиры и офисы фигурантов уголовного дела по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность».

По данным «Фонтанки», полицейские также приехали в частный коттедж в Петергофе, принадлежащий Сушинскому. Сообщается, что дома его не оказалось.

В настоящий момент подозреваемые по делу доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте.

По сведениям источника, обыск также проходит и в автосалоне «Авангард», который является официальным дилером «Мерседеса» в Петербурге. При этом в автосалоне заявили, что сотрудники не располагают подобной информацией, а дилер работает в обычном режиме.