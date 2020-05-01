ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера, потому что его нельзя дозаявить (РБК)

Теги ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия возможные трансферы РФС Футбол

Нападающий Вагнер Лав может не перейти в ЦСКА.

По информации РБК, московский клуб отложил на неопределенное время подписание контракта с 36-летним бразильцем из-за того, что РФС не разрешил дозаявлять свободных агентов на остаток сезона.

Ранее сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА (также называлась зарплата – 800 тысяч евро) уже в понедельник, однако этого не произошло.

Вагнер – лучший нападающий в истории РПЛ. А сначала ЦСКА выбирал между ним и Кавенаги

Подождите радоваться камбэку Вагнера. Он сильно постарел (не бежит, не обводит), а вытащить может только на опыте

Опрос

Хотите, чтобы Вагнер Лав вернулся в РПЛ?
22362 голосa
Да
83%
Нет
17%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья