Сушинский об обысках: «Проблем с документами нет. Зато реклама какая, сколько людей про меня вспомнили!»

Президент высказался относительно подозрений со стороны полиции в обналичивании денег.

«Информация об обысках — правда, но у меня проблем нет. Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют.

Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается. Повторяю, я занимаюсь продажей и сервисом автомобилей. То, что я продаю автомобили юридическим лицам — это правда, но так работают все компании, и не только автомобильные. Поэтому здесь, скорее всего, проверять будут не меня, а конечного покупателя. Я продал машину и забыл об этом.

Волнуюсь ли я по этому поводу? Я волнуюсь, потому что у меня рабочий день сорван, это да. Я вынужден ждать, пока все закончится. Зато реклама какая! Столько человек сразу вспомнили про Максима Сушинского», — сказал Сушинский.

Ранее сообщалось, что сегодня экономическая полиция проводит около 30 обысков офисов и квартир подозреваемых в обналичивании денег через официального дилера «Мерседеса». В этот список попал и основатель автосалона «Авангард» Сушинский.