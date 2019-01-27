Анисина о коронавирусе: «Еще не поздно остановить вторую волну несуществующей эпидемии, запланированную теневыми правителями мира»

Олимпийская чемпионка 2002 года в танцах на льду Марина Анисина выступила с видеообращением по поводу пандемии коронавируса.

«Я, Марина Анисина, олимпийская чемпионка в танцах на льду, кавалер высшей награды Франции – Ордена Почетного легиона. Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам России, Украины, Республики Беларусь и других стран.

Я поддерживаю все, что делает сейчас мой венчанный муж Никита Джигурда. Поддерживаю, потому что знаю на сто процентов, что от всего своего огромного сердца он помогает людям осознать факт того, что их жестоко и цинично обманывают и представители теневых игроков мирового закулисья, и циничные коррумпированные политики, и депутаты большинства стран, и продажные СМИ, и ненасытные чиновники московской власти во главе с мэром Собяниным С.С., за которым стоят Герман Греф, Анатолий Чубайс и другие бесчеловечные олигархи, воплощающие преступные планы тайных правителей мира и их идею золотого миллиарда.

Власть, подобно фашистам, загоняет людей в те стрессовые, страшные, гибельные условия огромного концлагеря. Делается это под прикрытием псевдоэпидемии коронавируса с целью сделать из граждан послушных крепостных и рабов, уничтожить к концу 21 века 7 миллиардов человек.

Это не страшилки из кинофильмов. Это, увы, реальность нашей сегодняшней жизни. Никита Джигурда, проявляя магию своих талантов, делает все возможное, чтобы остановить творящийся беспредел, который продолжают осуществлять безбожные политики и гауляйтер Москвы со своей зондеркомандой, которые целенаправленно разрушают малый и средний бизнес миллионов людей, выполняя рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не раз уличенной в аферах с вакцинами и в сговоре с фармацевтическими компаниями ради денежных выгод.

Ознакомьтесь с информацией по этому поводу в той же Википедии. Там все написано об этой сомнительной организации в разделе «Критика ВОЗ». Мы не должны молчать. Я обращаюсь к олимпийским чемпионам, чемпионам мира в разных видах спорта и всем неравнодушным людям – не бояться высказать свое правдивое отношение и к принудительной цифровизации общества, и к введению тотального электронного контроля, и к волнующему очень многих вопросу установок вышек для связи 5G, и к бездушному онлайн-обучению наших детей, и к пугающему меня и миллионы граждан многих стран плану вакцинации людей опасными, непроверенными вакцинами, и к мировому циничному коронавирусному лохотрону.

Мы не должны позволить жестоким продажным чиновникам манипулировать нами и превращать наших детей и близких в заключенных цифрового концлагеря. Я прошу вас: не молчите. Не молчите, пока еще не поздно остановить этот убийственный мировой спектакль и надвигающуюся огромную беду в виде запланированной теневыми правителями мира второй волны несуществующей эпидемии COVID-19.

И остановить мировую пандемию страха, раздутую через профессиональных бесстыжих журналистов, пропагандистов, через СМИ, управляемые олигархами, продавшими свою душу и совесть. Нам жизненно необходимо одержать великую победу во имя миллиардов людей на планете Земля», – сказала Анисина.

«Я призываю граждан всех стран не молчать! И выразить свой конституционный протест против незаконной вакцинации и цифровизации людей. Это напоминает фашистский беспредел!

Прошу всех, кто хоть частично согласен со мной, распространить мое обращение! Я записала его сознательно в полнолуние пятого июня! А накануне, когда в Бордо отменили мягкий по сравнению с российским карантин, я потребовала от Собянина прекратить издеваться над людьми! И отменить жестокий, ничем не оправданный домашний арест граждан!

А восьмого июня до мэра столицы России наконец дошло... И он объявил о том,что снимает ограничения свобод москвичей. Я радовалась как ребенок нашей промежуточной победе! Это не просто совпадение. Это наша объединенная сила повлияла на ситуацию», – написала она в посте с видеообращением.