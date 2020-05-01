Дюков о словах Федуна: «Вы не видите золотых медалей на груди футболистов «Зенита». Это говорит о многом»

Президент РФС Александр Дюков высказался о словах председателя совета директоров «Спартака» о предвзятости РФС из-за решения провести матч с в полуфинале Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент .ru Владислав Воронин.

«Мы все знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за .

Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Это не так. Если бы было так, то, наверное, уже о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а уже вручили бы золотые медали «Зениту», а команды на втором-пятом местах получили бы путевки в еврокубки.

Можно было бы, поскольку в Кубке России осталось доиграть 4 матча, доиграть их в июле. Но это не сделано, вы не видите золотые медали на груди футболистов «Зенита». Сам этот факт говорит о многом», – сказал Дюков.

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