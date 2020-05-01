Скауты «Спартака», ЦСКА и «Локо» посетят дерби «Црвена Звезда» – «Партизан». Два клуба просмотрят форварда Умара

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Скауты нескольких российских и европейских клубов посетят завтрашнее дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» в рамках 1/2 финала Кубка Сербии.

Среди них будут представители «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», утверждает сербское издание Telegraf. Скауты двух из этих клубов будут просматривать форварда «Партизана» Садика Умара.

Также встречу посетят скауты «Манчестер Юнайтед», «Милана», «Валенсии», «Фенербахче» и «Андерлехта».

23-летний Умар, забив 11 голов в 24 играх, является лучшим бомбардиром «Партизана» в этом сезоне. Статистику экс-игрока «Ромы» можно изучить здесь.

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