Скауты «Спартака», ЦСКА и «Локо» посетят дерби «Црвена Звезда» – «Партизан». Два клуба просмотрят форварда Умара

Скауты нескольких российских и европейских клубов посетят завтрашнее дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» в рамках 1/2 финала Кубка Сербии.
Среди них будут представители «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», утверждает сербское издание Telegraf. Скауты двух из этих клубов будут просматривать форварда «Партизана» Садика Умара.
Также встречу посетят скауты «Манчестер Юнайтед», «Милана», «Валенсии», «Фенербахче» и «Андерлехта».
23-летний Умар, забив 11 голов в 24 играх, является лучшим бомбардиром «Партизана» в этом сезоне. Статистику экс-игрока «Ромы» можно изучить здесь.