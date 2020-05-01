«Ман Сити» требует за Сане 70 млн евро. «Бавария» хочет подписать игрока, но не любой ценой

«Бавария» все еще заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
По информации Sky Germany, на прошлой неделе прошел новый раунд переговоров между сторонами. Немецкий клуб предложил 40 млн евро.
«Горожане» дали понять, что готовы продать 24-летнего немца за сумму около 70 млн евро.
Несмотря на то, что Сане может перейти в «Баварию» свободным агентом по истечении срока контракта в 2021 году, мюнхенский клуб и сам игрок хотят завершить сделку этим летом. При этом «Бавария» не намерена подписывать футболиста любой ценой.
Сане пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы крестообразных связок.
Ранее утверждалось, что Сане не продлит контракт с «Сити», футболист готов на 30% снизить запросы по зарплате ради перехода в «Баварию».
Победить расизм в Германии помогло открытое письмо трех темнокожих игроков. Среди них был отец Сане