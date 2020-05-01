Ройсу может потребоваться операция из-за травмы. Он пропустил 981 день за 8 сезонов в «Боруссии»

Травма полузащитника «Боруссии» Марко Ройса может быть серьезнее, чем предполагалось.
Как сообщает Bild со ссылкой на Kicker, дортмундцы, в начале февраля объявившие о «мышечной травме» 31-летнего игрока, скрыли факт разрыва сухожилия в приводящей мышце бедра игрока.
Теперь, согласно оценке специалистов, немцу может потребоваться операция.
За 8 сезонов в дортмундской «Боруссии» Ройс пропустил 981 день из-за различных повреждений.
В нынешнем сезоне Ройс забил 11 голов и отдал 5 передач в 19 матчах Бундеслиги.