Федун о матче в Петербурге: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить»

Председатель совета директоров недоволен тем, что матч полуфинала Олимп Кубка России с пройдет в Санкт-Петербурге.

– Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу – на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

– Но матч все-таки пройдет в Питере.

– Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо, – сказал Федун.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в полуфинале Кубка. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон