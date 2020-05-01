Федун о матче в Петербурге: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун недоволен тем, что матч полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге.
– Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу – на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.
– Но матч все-таки пройдет в Питере.
– Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо, – сказал Федун.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в полуфинале Кубка. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон