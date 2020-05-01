Вагнер возвращается в ЦСКА, Думбия тоже не против, Ягудин оскорбил американского фигуриста, «Краснодару» нужен 17-летний бразилец и другие новости утра

1. Вагнер Лав возвращается в ЦСКА – о трансфере могут объявить уже сегодня. Ветераны клуба уверены, что от перехода выиграет не только вся команда, но и Федор Чалов. А тут еще и Сейду Думбия готовится войти в чат.

2. Американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам (и между делом раскритиковал Джоан Роулинг), чем вызвал чудовищную реакцию Алексея Ягудина.

3. Александра Трусова и Вероника Жилина официально перешли из «Самбо-70» в академию Плющенко. Там же будет теперь заниматься Софья Муравьева.

4. Миралем Пьянич хочет перейти только в «Барселону», несмотря на интерес со стороны «Челси» и «ПСЖ». «МЮ» поборется с «Реалом» за ван де Бека.

У «Челси» имеется устное соглашение с Вернером, а за Чилуэлла с лондонцами намерен побороться с «Манчестер Сити».

«Краснодар» готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего форварда «Васко» Магно.

5. Действующий президент СБР Владимир Драчев планирует участвовать в выборах нового главы организации.

6. Евгений Малкин занял 4-е место в рейтинге лучших центров десятилетия в НХЛ. Догадались, кто первый?

7. Завершивший карьеру Конор Макгрегор объяснил свое решение – он больше не получает кайф. Ирландец не верит в бой Хабиб – Гэтжи, а сейчас все его мысли связаны с новым домом для мамы.

8. «Шальке» расстраивает – «Униону» не проиграли, но серия без побед составляет уже 11 игр. Все результаты 30-го тура Бундеслиги – здесь.

Игроки «Вольфсбурга» и «Вердера» встали на одно колено перед матчем, поддержав акции против расизма. А Бернд Лено назвал немецкий чемпионат скучным из-за отсутствия интриги в борьбе за титул.

9. Опять неприятности у Луки Йовича, который в период восстановления после травмы зачем-то выложил фото с друзьями на барбекю.

10. Британские политики выступили против покупки «Ньюкасла» саудовцами и обратились к Борису Джонсону.

11. Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года.

12. У бегуньи Кастер Семени и ее жены несколько месяцев назад родилась дочка.

13. АЕК Массимо Карреры продлил беспроигрышную серию до 11 матчей кряду.

Цитаты дня

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