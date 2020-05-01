Дзагоев из-за травмы пропустил тренировку ЦСКА. Он выбыл на месяц («ЦВБП-медиа»)

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ЦСКА сообщил, что легионеры команды отбыли положенный карантин после возвращения в Россию и приступили к командным тренировкам.

При этом сегодняшнее занятие и-за травмы пропустил полузащитник Алан Дзагоев, сообщает телеграм-канал «ЦВБП-медиа». Отмечается, что футболист, вероятно, выбыл на месяц.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков уточнил в своем телеграм-канале, что игрок ЦСКА, которого нет на фотографиях с клубной тренировки, повредил бедро и действительно пропустит примерно месяц.

29-летний хавбек в феврале 2019 года получил травму крестообразной связки колена и вернулся в строй только в ноябре. В этом сезоне Дзагоев провел 7 матчей в РПЛ.

Первый матч после возобновления РПЛ ЦСКА проведет 20 июня с «Зенитом».

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