Дзагоев из-за травмы пропустил тренировку ЦСКА. Он выбыл на месяц («ЦВБП-медиа»)

ЦСКА сообщил, что легионеры команды отбыли положенный карантин после возвращения в Россию и приступили к командным тренировкам.
При этом сегодняшнее занятие и-за травмы пропустил полузащитник Алан Дзагоев, сообщает телеграм-канал «ЦВБП-медиа». Отмечается, что футболист, вероятно, выбыл на месяц.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков уточнил в своем телеграм-канале, что игрок ЦСКА, которого нет на фотографиях с клубной тренировки, повредил бедро и действительно пропустит примерно месяц.
29-летний хавбек в феврале 2019 года получил травму крестообразной связки колена и вернулся в строй только в ноябре. В этом сезоне Дзагоев провел 7 матчей в РПЛ.
Первый матч после возобновления РПЛ ЦСКА проведет 20 июня с «Зенитом».
📸 После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры https://t.co/XLWYTShG4O pic.twitter.com/YuwYKmEs8k— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 9, 2020