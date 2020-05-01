РФС подтвердил, что игроки из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в РПЛ с сезона-2020/21

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев подтвердил сообщения о том, что армянские, казахстанские и киргизские игроки перестанут считаться легионерами в чемпионате России со следующего сезона.

«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан еще в прошлом году. В РПЛ он вступит в силу с 1 августа.

Таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений», – сказал Рогачев.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Игроки из Армении, Казахстана и Киргизии теперь не легионеры. Вот полный список тех, кто больше не под лимитом