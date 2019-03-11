Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты.

«Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.

Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты», – сказал Пидручный в прямом эфире в инстаграме журнала PlayPro.

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